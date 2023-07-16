Автобус МАЗ столкнулся с пьяным водителем внедорожника в Гродно

По информации от пресс-службы ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель внедорожника, находясь в состоянии алкогольного опьянения и лишенный водительских прав, столкнулся с автобусом МАЗ на перекрестке. 22-летний молодой человек за рулем автомобиля "Hyundai" двигался по улице Маслакова со стороны Славинского.

На пересечении с улицей Суворова его внедорожник врезался в маршрутный автобус МАЗ. После аварии было установлено, что водитель "Hyundai" находился в состоянии алкогольного опьянения, у него было 1,9 промилле алкоголя в крови.