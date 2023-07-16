Более 370 машин стоят в очереди у Крымского моста со стороны Кубани

В субботу поздно вечером количество машин достигло 370, а время ожидания превысило час. В то же время, с подъезда со стороны Керчи затруднений не наблюдается. Утром в субботу в очереди со стороны Кубани было около 300 транспортных средств, а время ожидания составляло около часа.

Крымский мост открыт для легковых автомобилей и туристических автобусов, в то время как грузовые автомобили могут выбрать маршрут через Керченскую паромную переправу или сухопутный путь через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.