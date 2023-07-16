У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4

Мощное землетрясение произошло 16 июля у берегов штата Аляска в США. Магнитуда составляет 7,4, сообщает Лента.ру со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр находился примерно в 106 километрах к югу от городка Санд-Поинт, где проживает 1 тысяча человек. Очаг землетрясения находился на глубине 9,3 километра.

Национальная метеорологическая служба Америки тем временем предупредила и об угрозе цунами.

В конце апреля сейсмологи фиксировали землетрясение магнитудой 6,2 возле побережья штата Аляска. Эпицентр подземных толчков тогда располагался в 106 километрах к востоку от городка Чигник. Очаг находился на глубине 77 километров.