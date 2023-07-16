Спасатели в Березе достали мужчину из колодца

Спасатели в Березе достали из колодца мужчину, державшегося за цепь, сообщает КП со ссылкйо ан пресс-службу МЧС.

ЧП произошло 15-го июля. Около 15.30 спасателям поступило сообщение о том, что в питьевом колодце по улице Южной города находится человек. Его крики о помощи услышал сосед, он и позвонил в МЧС.

По словам сотрудников МЧС, мужчина находился в колодце на глубине 4-х метров. Пострадавший уперся ногами в стенку и крепко держался за цепь.

Спасатели с помощью специального пояса, прикрепленного к веревке, достали 65-летнего мужчину на поверхность и передали медикам скорой помощи. Как он попал в колодец, не уточняется.