Нет паразитам на капусте: экологичные меры профилактики от вредителей для качественного урожая

Химические средства для борьбы с вредителями на капустных грядках не всегда экологичны и безопасны. Мы предлагаем проверенные временем подручные методы, которые решат проблему нежелательных насекомых.
Отлично срабатывает раствор из трех столовых ложек кальцинированной соды, двадцати граммов натертого хозяйственного мыла и ведра воды.
Неплохой альтернативой будут и составы из воды и сухой горчицы, воды и сорока миллилитров нашатырного спирта. Или можно применить острый составчик из ложки соли, сухой горчицы и красного перемолотого перца.
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