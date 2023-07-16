Нет паразитам на капусте: экологичные меры профилактики от вредителей для качественного урожая

Химические средства для борьбы с вредителями на капустных грядках не всегда экологичны и безопасны. Мы предлагаем проверенные временем подручные методы, которые решат проблему нежелательных насекомых.

Отлично срабатывает раствор из трех столовых ложек кальцинированной соды, двадцати граммов натертого хозяйственного мыла и ведра воды.

Неплохой альтернативой будут и составы из воды и сухой горчицы, воды и сорока миллилитров нашатырного спирта. Или можно применить острый составчик из ложки соли, сухой горчицы и красного перемолотого перца.