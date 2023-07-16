Американец купил подержанный автомобиль и нашел в нем кокаин

Мужчина купил подержанный автомобиль, но после оформления сделки в салоне он обнаружил пакеты с белым порошком.

Он тут же обратился в полицию, рассказав о находке и попросив сохранить анонимность. Органы правопорядка извлекли из машины 34 пакета с чистым кокаином.

Эксперты оценили стоимость находки в 850 тысяч долларов.

Полиция поблагодарила мужчину за содействие и честность и призвала всех следовать его примеру.

«Хотим поблагодарить и отметить заслуги человека, который доложил нам о наркотиках. Не будь он таким честным, наркотики попали бы в плохие руки».