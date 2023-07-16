Названы люди, которые наиболее чувствительны к погоде

Наиболее всего к переменам погоды чувствительны молодые девушки до 24 лет и женщины старше 60 лет.

Специалисты говорят, что это может быть обусловлено не только особенностями здоровья, но и самовнушением – ведь очень многие взрослые с раннего возраста внушают детям, что при плохой погоде портится настроение.

С плохим самочувствием в плохую погоду может помочь справиться крепкий сон, сладкий чай и занятие спортом. А вот для снятия головных болей и восстановления тонуса сосудов все же стоит обратиться к врачу.