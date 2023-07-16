Павел Дуров раскрыл свой личный секрет сохранения молодости

Советы Дурова оказались весьма стандартными, и за них его уже высмеяли в Сети, назвав банальными и показушными.
Многие посчитали, что предприниматель настолько оторван от реальности, что считает каждое свое слово истиной в последней инстанции.
Советы молодости от Дурова следующие: отказаться от спиртного, высыпаться, не переедать, заниматься спортом (особенно сфокусироваться на кардионагрузках), отказаться от красного мяса, а еще – жить в одиночестве.
Дуров утверждает, что уединенный образ жизни способствует тому, что мужчина выглядит молодо.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__