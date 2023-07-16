Нейропсихолог опроверг популярный миф о любви к сладкому

Нейропсихолог Ирина Хвингия объяснила, что наследственных сладкоежек не бывает – это миф.

Но интерес к сладкому может передаваться новым поколениям другим способом.

Хвингия говорит, что если во время беременности мать ест много шоколада и других сладостей, то интерес к сахару может возникнуть и у ребенка.

Специалист пояснила, что чаще всего зависимость от сладкого формируется во взрослом возрасте.

Люди привыкают поощрять себя вкусненьким, а потом это входит в привычку, от которой очень тяжело избавиться.

Хвингия рассказывает, что ослабить зависимость можно, но делать это нужно постепенно и очень осторожно.

Резкий отказ от всего сладкого станет огромным стрессом для организма и может сделать только хуже.