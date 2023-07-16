Хозяин нашел пропавшую собаку через пять лет на другом континенте

12:28 2023-07-16

Турист из Германии чудесным образом нашел своего питомца, с которым расстался еще в 2015 году.

Собака по кличке Чоппер исчезла, когда ее хозяин, немецкий студент Лиф Фишер, отдыхал в караван-парке австралийского города Теннант-Крик.

Парень пытался найти питомца, но безуспешно – пришлось вернуться домой без него.

Все эти годы Фишер периодически пролистывал сайты, посвященные потерянным в Австралии животным, и только в июле 2020 года наткнулся на нужный снимок на странице находящегося в 674 километрах от Теннант-Крика города Кэтрин.

Как собака попала туда, так и осталось неизвестным.

  • Изображение статьи

    Воссоединению хозяина и Чоппера мешают немецкие законы, из-за которых собака не может въехать в Германию, пока не пройдет три месяца с момента всех необходимых прививок.

    На этот срок Фишер был вынужден найти животному временного хозяина в Австралии.

    Транспортировка Чоппера в Германию обойдется хозяину в восемь тысяч австралийских долларов.

Показать следующие комментарии
Фото