Хозяин нашел пропавшую собаку через пять лет на другом континенте

Собака по кличке Чоппер исчезла, когда ее хозяин, немецкий студент Лиф Фишер, отдыхал в караван-парке австралийского города Теннант-Крик.

Парень пытался найти питомца, но безуспешно – пришлось вернуться домой без него.

Все эти годы Фишер периодически пролистывал сайты, посвященные потерянным в Австралии животным, и только в июле 2020 года наткнулся на нужный снимок на странице находящегося в 674 километрах от Теннант-Крика города Кэтрин.

Как собака попала туда, так и осталось неизвестным.