Ирландец 72 года посещал фестиваль для одиноких, но умер холостяком

Мик Бурк на протяжении 72 лет посещавший фестиваль для одиноких сердец, но умер, так и не найдя себе жену.

Впервые он пришел на встречу в 1946 году, когда ему было 23 года, и не пропустил ни одного фестиваля, пока пару лет назад его здоровье не стало ухудшаться.

Директор фестиваля говорит, что посетители всегда ценили теплоту и чувство юмора Бурка, который десятилетиями не терял надежду найти любовь.

В 2016 году в его честь даже устроили вечеринку, отметив 70 лет, на протяжении которых он участвовал в фестивале.

Найти спутницу жизни Мику так и не удалось, но родственники и друзья говорят, что все дело в том, что в него влюблялось много женщин, а ему было сложно выбрать одну и отвергнуть остальных.