В Японии проведут перепись одиноких людей

Правительство страны создает специальный отдел из 10 человек, которые разработают программу и заявки на бюджет для проведения переписи.

После на базе этого отдела создадут ведомство по проблемам одиноких. Главная цель всей этой программы – узнать точное количество одиноких людей в стране и оказать им помощь.

Ведомство будет заниматься не только теми, кто живет один и без семьи, но и людьми, страдающими от эмоционального одиночества.

К этому подвело то, что за последний год в Японии резко выросло число самоубийств – на 3,7%. Причем, только среди женского населения уровень суицида подскочил на 14,5 %.