Ученые изобрели шарф-дисплей, который можно стирать

Визуально ткань не очень привлекательная, но она может взаимодействовать с человеком и передавать информацию световыми и цветовыми сообщениями. Создала ткань группа ученых под руководством Хуишенга Пэна.

Более десяти лет они размышляли о методах использования существующих технологий и экспериментировали с различными текстурами.

Ученые хотят использовать ткань для создания умной одежды, которая будет служить GPS, помогать отвечать на звонки и сообщения, а также поможет стереть препятствия в общении на разных языках.

Стоит отметить, что умная одежда - давно не новинка в современном мире. К примеру, всемирно известный бренд одежды Nike создал умные кроссовки, которые могут регулироваться в зависимости от размера и формы ноги их владельца, а кроссовки от фирмы Xiaomi могут подсчитывать пройденное расстояние и шаги. В мире существуют даже умные майки, способные определять частоту сердцебиения.

А еще относительно недавно, в 2014 году, компания Samsung создала костюм со встроенным NFC-чипом, который позволяет оплачивать покупки, не доставая ни телефон, ни карту, ни деньги. Еще костюм способен открывать двери вместо электронного ключа.