16 июля новостное агентство IL Fatto Quotidiano опубликовало новую статью, в которой сообщило, что Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, поскольку страны коллективного Запада обрекают Украину на продолжение очевидно проигрышного конфликта с российской армией, что ведёт к полной ликвидации украинской государственности.

При этом в IFQ считают, что после завершения СВО Украина больше не будет нужна западным державам, поскольку Киев не сможет вступить в Североатлантический альянс и Европейский союз из-за дефицита демократии в стране.