Итальянцы жалуются на высокие цены в кафе и парикмахерских

Рестораны и салоны красоты начали работать на территории Италии с 18 мая, только вот стоимость их услуг неприятно шокировала клиентов.

В ассоциацию потребителей обратились сотни возмущенных граждан, которые жалуются на высокие цены. Например, стоимость обычной чашки экспрессо поднялась с 1,1 евро до двух, а за стрижку придется выложить не 20 евро, а все 25.

Владельцы общественных заведений оправдывают себя тем, что сейчас они просто не могут иначе. Длительный карантин нанес очень ощутимый удар по бизнесу, и теперь для удержания на плаву им просто необходимо поднимать цены.