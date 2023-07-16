В США французского бульдога избрали мэром города

13:12 2023-07-16

В городке Рэббит-Хэш, штат Кентукки, на выборах мэра победил французский бульдог по кличке Уилбур Бист.

Шестимесячный щенок получил 12 143 голоса жителей городка из возможных 22 985.

Примечательно, что соперниками Уилбура Биста на выборах были бигль Джек Рэбитт и золотистый ретривер Поппи.

Сразу стоит сказать, что традиция избирать животных на высшие посты в Рэббит-Хэш существует с 1998 года.

Тогда к власти в городе пришел беспородный пес Гуфи Борнмэн, который «правил» до своей смерти в 2001 году.

Ему на смену пришел черный лабрадор Джуниор Кокран, а затем бордер-колли Люси Лу, которая занимала пост семь лет. В 2017 году мэром Рэббит-Хэша стал питбуль Бриннет Паултро, который обогнал на выборах курицу, кота и осла.

На самом деле, мэры Рэббит-Хэша не обладают реальной властью и не влияют на общественную жизнь.

Такие выборы устраиваются для сбора денег на благоустройство городка. Для участия в них нужно заплатить один доллар, а голосовать можно неограниченное количество раз.

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