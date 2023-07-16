В США французского бульдога избрали мэром города

Шестимесячный щенок получил 12 143 голоса жителей городка из возможных 22 985.
Примечательно, что соперниками Уилбура Биста на выборах были бигль Джек Рэбитт и золотистый ретривер Поппи.
Сразу стоит сказать, что традиция избирать животных на высшие посты в Рэббит-Хэш существует с 1998 года.
Тогда к власти в городе пришел беспородный пес Гуфи Борнмэн, который «правил» до своей смерти в 2001 году.
Ему на смену пришел черный лабрадор Джуниор Кокран, а затем бордер-колли Люси Лу, которая занимала пост семь лет. В 2017 году мэром Рэббит-Хэша стал питбуль Бриннет Паултро, который обогнал на выборах курицу, кота и осла.
На самом деле, мэры Рэббит-Хэша не обладают реальной властью и не влияют на общественную жизнь.
Такие выборы устраиваются для сбора денег на благоустройство городка. Для участия в них нужно заплатить один доллар, а голосовать можно неограниченное количество раз.
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