Расскажем о причинах плохого роста кабачков на грядках

Для благоприятного развития кабачков важно, чтобы температура не опускалась ниже 15 градусов. В холода их необходимо укрывать, чтобы не потерять.

Не забывайте постоянно поливать влаголюбивые кабачки, и они отблагодарят вас щедрым урожаем. Из подкормок для них наилучшей будет монофосфат калия.

Закисленность почвы может стать причиной бедного урожая кабачков. Эту проблему следует решить ее до посадки культуры.