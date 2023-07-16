Расскажем о причинах плохого роста кабачков на грядках

13:15 2023-07-16

Кабачки неприхотливы в уходе, но и они могут плохо плодоносить, если не создать для них подходящих условий.

Для благоприятного развития кабачков важно, чтобы температура не опускалась ниже 15 градусов. В холода их необходимо укрывать, чтобы не потерять.

Не забывайте постоянно поливать влаголюбивые кабачки, и они отблагодарят вас щедрым урожаем. Из подкормок для них наилучшей будет монофосфат калия.

Закисленность почвы может стать причиной бедного урожая кабачков. Эту проблему следует решить ее до посадки культуры.

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