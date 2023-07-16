Реликвию из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар

Одна из «реликвий Диксона» была найдена в 1872 году инженером Уэйманом Диксоном внутри «Камеры царицы» в пирамиде Хеопса.

Это кусок кедра, который, возможно, был частью древней мозаики.

Около 70 лет назад артефакт был утерян. В 2001 году обнаружили записи, которые свидетельствовали, что дерево было передано Абердинскому университету, но найти его все равно не удалось.

Сейчас его случайно обнаружили в коробке из-под сигар.

Дерево распалось на несколько частей, но это не уменьшило его научной ценности.