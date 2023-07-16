Реликвию из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар

Одна из «реликвий Диксона» была найдена в 1872 году инженером Уэйманом Диксоном внутри «Камеры царицы» в пирамиде Хеопса.
Это кусок кедра, который, возможно, был частью древней мозаики.
Около 70 лет назад артефакт был утерян. В 2001 году обнаружили записи, которые свидетельствовали, что дерево было передано Абердинскому университету, но найти его все равно не удалось.
Сейчас его случайно обнаружили в коробке из-под сигар.
Дерево распалось на несколько частей, но это не уменьшило его научной ценности.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__