Нутрициолог Строков рассказал, какая специя поможет снизить аппетит и похудеть

Если добавлять в еду чили, процесс снижения веса идет быстрее. Почему так происходит? Это объяснил нутрициолог Игорь Строков изданию "МедикФорум".

По словам эксперта, соединение капсаицин отвечает за острый вкус перца чили. Он ускоряет метаболизм, повышает температуру тела, стимулирует выработку тепла.

За счет этого организм сжигает больше калорий. Перец чили, кроме того, воздействует на рецепторы в желудке и во рту, из-за чего возникает чувство сытости.

Капсаицин провоцирует окисление жира, заставляет организм использовать накопленный жир в качестве источника энергии. Такое соединение улучшает чувствительность организма к инсулину, помогает регулировать уровень сахара в крови.