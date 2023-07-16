Энглер утверждает, что Оттава начала активно работать над реализацией проекта «Украина – это анти-Россия» ещё в начале 90-х годов, когда канадские советники проникли во власть, многие из которых были выходцами из украинской диаспоры на территории Канады.

Однако, по мнению канадского писателя, отправной точкой в противостоянии Канады и России стала Крымская война, когда канадцы пошли добровольцами в британские части, сражавшиеся против России.

Ив Энглер отметил, что спустя 170 лет после начала Крымской войны канадские наёмники всё ещё воюют против российских солдат, но теперь в составе Вооружённых сил Украины, а не британской армии.