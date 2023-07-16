Сирийка посетовала, что её муж-немец подал на развод из-за ее девственности

«Он [супруг] сказал, что прожил свою жизнь в Германии и что у него было несколько сексуальных партнеров, но он никогда не встречал девственницу. Немки не сохраняют свою девственность до тридцати, даже до двадцати лет. И тогда он начал расспрашивать о моем сексуальном опыте. Какой опыт, если я была девственницей?» — призналась Лилиан.

Спустя несколько месяцев супружеской жизни муж-немец заявил ливийке, что не хочет иметь детей, так как боится за их ментальное здоровье, особенно если родится девочка, утверждая, что ребёнок якобы может «унаследовать» комплексы Лилиан, из-за которых, по его мнению, в их браке возникли проблемы.