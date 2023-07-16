Жительница Минского района погибла от триммера при покосе травы

14:35 2023-07-16

Техника и ранее подавала сигналы о неисправности, била током, но 58-летняя пенсионерка продолжала ею пользоваться.

Пенсионерка в Минском районе погибла от удара током, который получила от неисправного электроинструмента, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла 14 июля. 58-летняя женщина косила на своем участке траву с помощью электрического триммера.

Через несколько минут дочь заметила мать, которая лежала без сознания, и сразу же вызвала скорую помощь.

Медики констатировали смерть потерпевшей от электротравмы, – говорится в официальном сообщении.

Следователь осмотрел место происшествия, была назначена экспертиза. Дочь погибшей расказала, что электрокоса и раньше била током, однако пенсионерка все равно пользовалась ею.

По данному факту Минским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, – отметили в пресс-службе.