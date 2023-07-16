Съедобный автомобиль установил два рекорда Гиннесса

Гонку для съедобных болидов уставили кондитеры штата Вашингтон.
На приготовление съедобных машин девять человек потратили 46 часов, в суммарный вес необычных автомобилей составил 294 килограмма.
Один торт-автомобиль покрасили в белый цвет, а другой – в черный. Победителем стала машина с белым кузовом за рулем которой был гонщик Формулы-1 Майкл Андретти.
Он разогнал торт до 27,48 км/ч, а проехал он 106,62 метра. После заезда машины разобрали на куски и угостили бездомных.
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