Вдова Стива Джобса лишила детей наследства

Вдова основателя Apple Лорен Пауэлл Джобс рассказала, что вовсе не заинтересована в том, чтобы заработанное ее мужем приумножалось из поколения в поколение.

Дети знают ее позицию и принимают ее.

Женщина пояснила это тем, что ее всегда пугало, когда небольшие группы или отдельные семьи контролируют огромные суммы денег.

В пример она привела Рокфеллеров, Карнеги, Фордов и Меллонов. Лорен считает, что такой тип накоплений опасен для общества.