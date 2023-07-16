Вдова Стива Джобса лишила детей наследства

15:47 2023-07-16

Женщина не собирается приумножать состояние известного изобретателя и тратит его деньги на благотворительность.

Вдова основателя Apple Лорен Пауэлл Джобс рассказала, что вовсе не заинтересована в том, чтобы заработанное ее мужем приумножалось из поколения в поколение.

Дети знают ее позицию и принимают ее.

Женщина пояснила это тем, что ее всегда пугало, когда небольшие группы или отдельные семьи контролируют огромные суммы денег.

В пример она привела Рокфеллеров, Карнеги, Фордов и Меллонов. Лорен считает, что такой тип накоплений опасен для общества.

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    На данный момент состояние семьи Джобс оценивается в $27,5 миллиардов.

    Большая часть этой суммы направлена на поддержание благотворительной организации Emerson Collective, которую Лорен основала в 2004 году.

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