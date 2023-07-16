Названы страны с самым высоким рейтингом измен

На первом месте этого рейтинга оказался Таиланд. В этом нет ничего удивительного, так как эта страна уже давно стала синонимом распущенности и секс-туризма.

Показатель измен здесь составляет невероятные 56%.

На втором месте находится Дания с 46% супружеских измен.

Из-за довольно свободных нравов институт брака в этой стране претерпел некоторые изменения и очень многие жители считают измены вполне нормальной практикой.

Закрывает тройку Италия и ее 40%.

Несмотря на большое количество измен и свободолюбивый менталитет итальянцев, число разводов здесь довольно низкое, что говорит о том, что многие легко прощают адюльтеры.