Названы страны с самым высоким рейтингом измен

16:24 2023-07-16

Социологи высчитали количество разводов из-за супружеских измен и назвали страны, в которых их больше всего.

На первом месте этого рейтинга оказался Таиланд. В этом нет ничего удивительного, так как эта страна уже давно стала синонимом распущенности и секс-туризма.

Показатель измен здесь составляет невероятные 56%.

На втором месте находится Дания с 46% супружеских измен.

Из-за довольно свободных нравов институт брака в этой стране претерпел некоторые изменения и очень многие жители считают измены вполне нормальной практикой.

Закрывает тройку Италия и ее 40%.

Несмотря на большое количество измен и свободолюбивый менталитет итальянцев, число разводов здесь довольно низкое, что говорит о том, что многие легко прощают адюльтеры. 

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    Также в десятке самых «неверных» стран Германия, Франция, Норвегия, Бельгия, Испания и Великобритания. Закрывает рейтинг Финляндия с 36%-ым показателям измен.

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