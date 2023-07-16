В Испании запретили гендерные различия в оплате труда

Об этом сообщила министр труда королевства Йоланда Диас, сказав, что в Испании больше никогда не будет разных зарплат у мужчин и женщин.

В новом законе особенно подчеркивается, что женщины должны получать равную с мужчинами оплату за ту же работу.

В 2018 году средняя годовая зарплата женщин в стране составляла 21 тысячу евро, а вот мужчины получали 26,7 тысяч. То есть, в среднем испанки зарабатывали на 21,4% меньше сильного пола.

Подобная проблема свойственна практически всем странам мира.