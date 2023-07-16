В Испании запретили гендерные различия в оплате труда

Об этом сообщила министр труда королевства Йоланда Диас, сказав, что в Испании больше никогда не будет разных зарплат у мужчин и женщин.
В новом законе особенно подчеркивается, что женщины должны получать равную с мужчинами оплату за ту же работу.
В 2018 году средняя годовая зарплата женщин в стране составляла 21 тысячу евро, а вот мужчины получали 26,7 тысяч. То есть, в среднем испанки зарабатывали на 21,4% меньше сильного пола.
Подобная проблема свойственна практически всем странам мира.
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