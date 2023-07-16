Американец несколько лет носил своего корги в рюкзаке

Мужчина начал возить корги в рюкзаке из-за того, что у него в офисе разрешены животные, но, согласно правилам Нью-Йорка, перевозить зверюшек можно только в специальных переносках.

Вскоре песик привык к подобному передвижению и начал вести себя совсем как человек – например, засыпать в метро.

Хозяину это показалось забавным и он начал снимать Максин на камеру.

Потом в объектив Брайана начали попадать и окружающие, которые очень мило реагируют на корги.