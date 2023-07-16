Американец несколько лет носил своего корги в рюкзаке

16:30 2023-07-16

Житель Нью-Йорка уже который год радует прохожих своей позитивной собачкой.

Режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide Брайан Райсберг регулярно носит своего корги Максин с собой в рюкзаке.

За это время собака стало довольно популярной, а в Инстарграм на нее подписано более 300 тысяч человек.

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    Мужчина начал возить корги в рюкзаке из-за того, что у него в офисе разрешены животные, но, согласно правилам Нью-Йорка, перевозить зверюшек можно только в специальных переносках.

    Вскоре песик привык к подобному передвижению и начал вести себя совсем как человек – например, засыпать в метро.

    Хозяину это показалось забавным и он начал снимать Максин на камеру.

    Потом в объектив Брайана начали попадать и окружающие, которые очень мило реагируют на корги.