Американец несколько лет носил своего корги в рюкзаке

Режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide Брайан Райсберг регулярно носит своего корги Максин с собой в рюкзаке.
За это время собака стало довольно популярной, а в Инстарграм на нее подписано более 300 тысяч человек.
Режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide Брайан Райсберг регулярно носит своего корги Максин с собой в рюкзаке.
За это время собака стало довольно популярной, а в Инстарграм на нее подписано более 300 тысяч человек.
Мужчина начал возить корги в рюкзаке из-за того, что у него в офисе разрешены животные, но, согласно правилам Нью-Йорка, перевозить зверюшек можно только в специальных переносках.
Вскоре песик привык к подобному передвижению и начал вести себя совсем как человек – например, засыпать в метро.
Хозяину это показалось забавным и он начал снимать Максин на камеру.
Потом в объектив Брайана начали попадать и окружающие, которые очень мило реагируют на корги.
Диана Мудреченко
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