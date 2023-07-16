Назван фрукт, который уменьшает количество морщин

Ученые из Калифорнийского университета утверждают, что употребление манго в пищу может снизить количество морщин на лице. В эксперименте приняли участие 28 женщин.

Их разделили на две группы: первая употребляла по полчашки манго четыре раза в неделю, а вторая получала по полторы чашки. Состояние их кожи и морщин оценивалось с помощью камер высокого разрешения.

После двух месяцев число глубоких морщин у женщин из первой группы уменьшилось на 23%, а через четыре месяца – еще на 20%.

Это является весьма весомым результатом. Но у женщин из второй группы количество морщин увеличилось, что доказывает вред манго в больших дозах. Ученые считают, что это из-за сахара, и продолжают изучать вопрос.