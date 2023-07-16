Только вперед: лучшие фильмы о гонках и скорости

Мы представляем вашему вниманию несколько самых ярких образцов фильмов о гонках, персонажи которых непременно достучатся до сердец зрителей.

В особенную категорию таких картин можно отнести фильмы о гонках. И неважно как именно соперники пытаются обогнать друг друга – главное, что их азарт обязательно передастся зрителям, которые захотят оказаться на их месте и ощутить все это на себе.

Не секрет, что в человеке испокон веков живет азарт, жажда приключений и желание доказать всем, на что он способен. На этой теме постоянно спекулируют кинематографисты, которые с завидной регулярностью снимают спортивные фильмы, лучшие из которых способны увлечь ничуть не меньше, чем настоящие состязания атлетов.

Скачки – «Фаворит»(2003) «Если фильмы о гонках – это хорошо, то фильмы о гонках и животных – еще лучше». В Голливуде этого правила придерживаются уже много лет, но вот по-настоящему хороших картин на эту тему выходит очень мало. «Фаворита» можно смело называть лучшим фильмом о скачках, ведь перед нами качественный образец кино, которое через частную историю раскрывает целую эпоху. Действие картины разворачивается во времена Великой депрессии, когда главным развлечением для американцев стал поход на ипподром. Именно в это тяжелое время среди грациозных лошадей и их бравых наездников неожиданно появляются маленькая лошадка Сухарь и ее полуслепой наездник Ред. Эта хорошо сделанная история о двух аутсайдерах, которым выпала невероятная возможность показать себя, основана на реальных событиях. Все сцены скачек сняты невероятно увлекательно, а дружбой между человеком и лошадью сложно не проникнуться. Другие фильмы на эту тему: «Чемпион», «Резвая», «В погоне за ветром», «Национальный бархат», «Черный скакун».

Мотогонки – «Самый быстрый Indian» (2005) Мотокультура предполагает брутальность и суровость, крутых парней на навороченных байках. Таких фильмов снято довольно много, но мы рекомендуем не их, а кое-что совершенно другое… В 1967 году дедушка из Новой Зеландии Берт Монро смог установить рекорд скорости на мотоцикле Indian Scout 1920 года, который сам же усовершенствовал и превратил в непобедимую машину. Для мотоциклов с объемом двигателя до 950 кубических сантиметров рекорд Монро остается непревзойденных и по сей день. Фильм «Самый быстрый Indian» рассказывает про эти удивительные события. Он сфокусирован на том, как Берт добирался из родной Новой Зеландии до соляного карьера в американском штате Юта, где и установил свой поразительный рекорд. Каждый кадр этой картины буквально пропитан восхищением Монро, его упорством и силой. Главную роль играет Энтони Хопкинс, который словно был для нее рожден. Ни один фильм о байкерах не заставит вас так внимательно следить за историей и переживать за главного героя, когда тот садиться на свой мотоцикл и готовится совершить маленькое чудо. Другие фильмы на эту тему: «Самый быстрый», «Суперкросс», «Дикие ангелы».

Велогонки – «Допинг» (2015) Мало кого может оставить равнодушным старт гонки Тур де Франс, когда десятки велосипедистов в цветных майках и шлемах с сумасшедшей скоростью устремляются к финишу. Наблюдать за этим одно удовольствие, а еще большим удовольствием может стать наблюдение за тем, как низвергают абсолютного чемпиона. Культовый британский режиссер Стивен Фрирз снял фильм о журналисте Дэвиде Уолше, который много лет пытался вывести на чистую воду Лэнса Армстронга. Картина сделана так, что велогонки синхронизируются с той «погоней», в которой участвуют Уолш и Арсмстронг, так что накал страстей тут нешуточный. Печальный для великого спортсмена финал этой погони известен всем, но это все равно не мешает просмотру и не делает его менее увлекательным. Другие фильмы на эту тему: «Тур де шанс», «Летучий шотландец», «Трио из Бельвилля», «На колесах».

Бег – «Беги, толстяк, беги» (2007) Разбавим ряд биографических фильмов легкой комедией. Хотя, легкая она только для зрителей, но никак не для главного героя, который прошел в ней через все круги ада. Этот британский фильм рассказывает об обычном парне Дэннисе, который надеется, что участие в Лондонском марафоне поможет ему вернуть бывшую возлюбленную. Вот только уже на этапе подготовки герой сталкивается с жуткими трудностями – оказывается, что после долгих лет лежания на диване перед телевизором очень сложно привести себя в форму. А ведь впереди еще сам марафон… Из всей нашей подборки это самый жизненный и приближенный к обычному зрителю фильм. В Дэниссе многие узнают сами себя, а его мучения обязательно найдут отклик в сердцах обычных людей. Несмотря на легкий жанр и фарсовый сюжет, в этой картине проскальзывают довольно серьезные мысли, а марафон показан очень зрелищно и реалистично. Другие фильмы на эту тему: «Огненные колесницы», «Несломленный», «Сила воли», «Святой Ральф», «Одиночество бегуна на длинные дистанции».