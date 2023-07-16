В США назвали решенным вопрос о членстве Украины в НАТО

16:45 2023-07-16

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента США, подчеркнул, что вопрос о будущем Украины в НАТО был окончательно решен на саммите альянса в Вильнюсе.

Он заявил, что стороны просто и ясно заявили о планах включения Украины в НАТО, и этот вопрос больше не обсуждается.

Салливан подчеркнул, что Украина будет продолжать получать необходимую поддержку от своих западных союзников.