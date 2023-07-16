Он заявил, что стороны просто и ясно заявили о планах включения Украины в НАТО, и этот вопрос больше не обсуждается.
Салливан подчеркнул, что Украина будет продолжать получать необходимую поддержку от своих западных союзников.
Он заявил, что стороны просто и ясно заявили о планах включения Украины в НАТО, и этот вопрос больше не обсуждается.
Салливан подчеркнул, что Украина будет продолжать получать необходимую поддержку от своих западных союзников.
Диана Мудреченко
Отставной американский полковник Джеймс У. Макконнелл в колонке на сайте «Института мира и процветания имени Рона Пола», опубликованной в декабре 2022 года, заявил, что Россия сильнее всех государств-членов Североатлантического альянса вместе взятых.
Диана Мудреченко
Статистические данные по внешней трудовой миграции свидетельствуют, что около 90% граждан Таджикистана выбирают Россию в качестве страны, где можно заработать много денег, однако среди таджиков есть и те, кто отправляются на заработки в дальние страны.