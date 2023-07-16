Гондольеры в Венеции будут брать на борт меньше пассажиров: те слишком потолстели

Ассоциация гондольеров приняла решение сократить максимальное количество пассажиров в лодках с пяти до четырех.

Президент организации Андреа Балби говорит, что такое решение они были вынуждены принять из-за «резко пополневших» туристов.

«В отличие от лифтов, где есть предупреждение «не больше шести человек», у нас нет весов для взвешивания, так что мы придумали сократить максимальное число людей».

Один из представителей ассоциации высказался о ситуации в довольно грубой форме: «Некоторые, словно бомбы, плюхаются в лодку, а везти больше тонны мяса на судне – слишком опасно».

Кроме этого, для гондольеров было введено еще одно важное правило.

Теперь потомки лодочников смогут получить лицензию своего отца по наследству, без сдачи теоретического экзамена.