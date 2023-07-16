Коллекционер из Польши случайно купил альбом из человеческой кожи

16:48 2023-07-16

Любитель древностей из Польши нечаянно наткнулся на блошином рынке на альбом с обложкой из человеческой кожи.

Мужчина купил фотоальбом с десятками фотографий природы, но его внимание привлекли не снимки, а переплет.

Коллекционер нашел на нем человеческие волосы и татуировку. Также от альбома исходил странный запах.

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    Покупатель тут же передал альбом в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в качестве «безусловного доказательства преступлений против человечности».

    Специалисты полагают, что обложка была сделана из кожи мертвого узника лагеря Бухенвальд, известного экспериментами над заключенными и массовыми казнями.

    Примечательно, что в музее уже есть одна книга в переплете из человеческой кожи.