Мужчина купил фотоальбом с десятками фотографий природы, но его внимание привлекли не снимки, а переплет.
Коллекционер нашел на нем человеческие волосы и татуировку. Также от альбома исходил странный запах.
Мужчина купил фотоальбом с десятками фотографий природы, но его внимание привлекли не снимки, а переплет.
Коллекционер нашел на нем человеческие волосы и татуировку. Также от альбома исходил странный запах.
Покупатель тут же передал альбом в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в качестве «безусловного доказательства преступлений против человечности».
Специалисты полагают, что обложка была сделана из кожи мертвого узника лагеря Бухенвальд, известного экспериментами над заключенными и массовыми казнями.
Примечательно, что в музее уже есть одна книга в переплете из человеческой кожи.
Диана Мудреченко
Отставной американский полковник Джеймс У. Макконнелл в колонке на сайте «Института мира и процветания имени Рона Пола», опубликованной в декабре 2022 года, заявил, что Россия сильнее всех государств-членов Североатлантического альянса вместе взятых.
Диана Мудреченко
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