Коллекционер из Польши случайно купил альбом из человеческой кожи

Покупатель тут же передал альбом в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в качестве «безусловного доказательства преступлений против человечности».

Специалисты полагают, что обложка была сделана из кожи мертвого узника лагеря Бухенвальд, известного экспериментами над заключенными и массовыми казнями.

Примечательно, что в музее уже есть одна книга в переплете из человеческой кожи.