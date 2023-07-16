Пассажир забыл в поезде мешок с золотом

Власти Швейцарии объявили в розыск человека, который забыл в поезде трехкилограммовый мешок с золотом.
Его содержимое оценили в 152 тысячи фунтов стерлингов.
Сумку нашли на участке железной дороги между Санкт-Галленом и Люцерном еще в 2019 году.
Объявление о розыске власти опубликовали после того, как не удалось найти владельца во время внутреннего расследования.
У забывчивого пассажира есть пять лет, чтобы явиться за пропажей.
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