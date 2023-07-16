У берегов Тайваня обнаружена гигантская «рыба судного дня»

Дайверы, которые совершали погружение у берегов Тайваня, увидели так называемую «рыбу судного дня». По поверьям, из океанских глубин она поднимается перед землетрясениями и другими бедствиями.

Загадочное существо дайверы сумели снять на видео и выложить в соцсети. В длину рыба - более 2 метров, в ее боках обнаружились глубокие черные дыры.

Эксперты полагают, что отверстия появились после нападения акулы-резака, которая вырывает куски плоти из тел жертв – обычных крупных рыб и китообразных.

«Рыбой судного дня» называют рыбу-ремень либо сельдяного короля, который обитает на глубине от 200 до 1000 метров. Жители Тайваня уверены, что ее выход на поверхность - плохое предзнаменование. Подтверждение этому будто бы было найдено за 2 года до землетрясением на Фукусиме, когда цунами выбросило на берег десятки таких существ, - уточняет Рамблер.

Но, по словам экспертов, это простое суеверие, не имеющее под собой никаких оснований. По словам профессора ихтиологии в университете Кагосима Хироюки Мотомура, такие рыбы поднимаются на поверхность, будучи в плохом физическом состоянии. По этой причине их часто и находят мертвыми.