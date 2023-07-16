Болезнь Альцгеймера становится моложе, как ее распознать

Болезнь Альцгеймера, как правило, считают заболеванием пожилых. Однако ученые подсчитали, что первые признаки такого заболевания можно заметить у себя еще в возрасте от 30-ти до 64-ти лет, сообщает Вокруг света.

К примеру, английская телеведущая Фиона Филлипс, у которой в 62 года диагностировали болезнь Альцгеймера, призналась, что до этого она испытывала такие симптомы, как спутанность сознания и тревога.

Люди, у которых выявляют такое заболевание в почтенном возрасте, первым делом страдают потерей памяти. Но в более молодом возрасте у них наблюдаются другие симптомы. В их числе - ухудшение внимания, пространственного восприятия, меньшая способность имитировать жесты рук, усиление беспокойства.

Молодые люди с Альцгеймером полагают, что эти изменения в поведении временные, и за медицинской помощью не обращаются. И медработники тоже могут ошибочно счесть тревогу за признак других заболеваний.

По данным исследований, у людей, которые живут с болезнью Альцгеймера в молодом возрасте, проявляются более быстрые изменения в мозгу. Это говорит о том, что состояние может быть более агрессивным, нежели болезнь Альцгеймера с поздним началом.

Это также объясняет, почему люди с ранним началом Альцгеймера в среднем живут на два года меньше, нежели люди с поздним началом заболевания.