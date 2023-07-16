В Японии крупного паука считают хранителем дома и всячески оберегают

Удивительно, но факт: в жилище или гостиницах Японии можно встретить пауков, которых местные жители называют кумо-сан. Или "ащидакагумо", что в переводе означает длинноногий паук.

Членистоногого не трогают и даже оберегают. Хотя он пугает своим внешнем видом, на самом деле для людей паук безобидный. Людям вреда не причиняет. И даже помогает, так как питается тараканами и мухами.

Огромный размер помогает ему расправляться даже с летающими тараканами, за что японцы прозвали его "сержант-Ащидака". Паутину он не плетет, а охотится, сидя в засаде.

Научное название паука - Heteropoda venatoria. Длина его тела- от 10 до 30 мм. Для Японии "паук-сержант" вид чужеродный. Впервые его зарегистрировали в префектуре Нагасаки в 1878-м году. Считается, что "сержант-Ащидака" прибыл туда на корабле вместе с заморскими товарами.

"Сержант-паук" ведет ночную жизнь, а днем прячется в укромном месте. "Ащидакагумо" растет очень медленно: чтобы стать взрослым, ему надо 2 года. Его средняя продолжительность жизни - 10 лет.