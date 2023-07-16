Полковник армии США в отставке считает, что российские силы лидируют в мире по системам противовоздушной обороны, кроме того Россия на минимум 5 лет опережает Штаты в создании гиперзвуковых ракет, которые системы ПВО государств-членов НАТО не могут остановить, о чём свидетельствуют многочисленные поражённые в ходе СВО военные объекты Украины.

«США больше не являются непобедимыми. И Америке остаётся только надеяться, что ещё не слишком поздно изменить курс», — резюмировал Макконнелл.

Примечательно, что в июле текущего 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что западные танки горят лучше советских, поэтому бойцы Вооружённых сил Украины даже не хотят в них садиться.