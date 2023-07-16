Стюардесса Emirates раскрыла минусы работы бортпроводником

Стюардесса уточнила, что строгий график зачастую лишает бортпроводников возможности присутствовать на любимых праздниках и семейных мероприятиях близких и друзей, что не может не расстраивать.

Взять отпуск довольно проблематично, ведь информация, содержащая желаемые стюардессой даты, поступает в общую систему авиакомпании, а так как бортпроводников в Emirates работает более 18 000, то отпуск распределяется системой с учётом стажа работы, места работы, наличия замечаний и благодарностей.

Отмечается, что планово взять отпуск можно лишь на собственную свадьбу, для ухода за больным близким родственником или на похороны, но с предоставлением подтверждающих документом своему менеджеру, с которым нужно решать вопрос о такого рода отпуске.

Еще один минус работы бортпроводником — это сложность адаптации к частой смене часовых поясов, что, помимо прочего, может привести к нарушению циркадных ритмов организма и вызвать проблемы со здоровьем.