Стюардесса Emirates раскрыла минусы работы бортпроводником

18:11 2023-07-16

Стюардесса авиакомпании Emirates раскрыла минусы работы бортпроводником, заявив, что одним из главных недостатков данного вида деятельности является зависимость от графика работы, который крайне сложно изменить.

Стюардесса уточнила, что строгий график зачастую лишает бортпроводников возможности присутствовать на любимых праздниках и семейных мероприятиях близких и друзей, что не может не расстраивать.

Взять отпуск довольно проблематично, ведь информация, содержащая желаемые стюардессой даты, поступает в общую систему авиакомпании, а так как бортпроводников в Emirates работает более 18 000, то отпуск распределяется системой с учётом стажа работы, места работы, наличия замечаний и благодарностей.

Отмечается, что планово взять отпуск можно лишь на собственную свадьбу, для ухода за больным близким родственником или на похороны, но с предоставлением подтверждающих документом своему менеджеру, с которым нужно решать вопрос о такого рода отпуске.

Еще один минус работы бортпроводником — это сложность адаптации к частой смене часовых поясов, что, помимо прочего, может привести к нарушению циркадных ритмов организма и вызвать проблемы со здоровьем.