Японки предпочитают «чухай», почему это волнует докторов

Японка с пивом в руках в Стране Восходящего солнца - явление привычное: в парке, у моря, в аэропорту в ожидания рейса. Не говоря уже о том, что любят прихлебнуть из баночки "чухай" (слабоалкогольный коктейль) во время готовки на кухне.

Такой напиток берут с собой в термосе и мамаши, когда идут к детям на школьный спортивный праздник. Как пишет автор канала "Япония глазами одного гайджина" на платформе Дзен, в продаже в этой стране много разнообразных слабоалкогольных напитков.

Фуктовые коктейли с содержанием алкоголя от 3 до 10 процентов "(чухай") продаются в жестяных баночках. Его готовят из ячменного "щёчу" (крепкий напиток) и газированной воды, куда добавляют разные соки.

Консервированный "чухай" продается и в круглосуточных магазинах, а раньше был даже в торговых автоматах, его часто покупали школьники. Любят японки и пиво. Причем так, что доктора забили тревогу, призывая женщин быть умереннее в употреблении алкоголя.

Исследования показали, что за последние 20 лет женщины в Японии стали выпивать примерно на 40 процентов больше. Многие японки считают, что пиво и другой алкоголь - единственный способ снять стресс либо улучшить настроение.

Иногда девушки и женщины так ими лакомятся, что могут даже упасть и уснуть на улице. Но их никто не осуждает и никто к ним не пристаёт: считается, что они имеют право так отдохуть, снять напряжение.