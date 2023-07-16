Трамп пообещал закончить СВО в Украине переговорами с Путиным и Зеленским

В интервью журналистам телеканала Fox News Дональд Трамп рассказал, что в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году он заставит правительства России и Украины подписать мирное соглашение, тем самым закончив спецоперацию. При этом Трамп уверен, что для завершения СВО ему хватит одного дня.

По мнению Дональда Трампа, он сможет позвонить Владимиру Зеленскому, убедив его в необходимости подписания мирного договора. Позднее Трамп намерен позвонить Владимиру Путину, сообщив ему, что в случае отказа Москвы от подписания мира с Киевом Соединённые Штаты поставят Украине такое количество оружия, которого у ВСУ никогда не было.