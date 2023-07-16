Кортеж Путина на большой скорости едет в сторону Кремля

Вечером воскресенья, 16 июля, около 23:00 по московскому времени ряд новостных Telegram-каналов опубликовали видеозапись, на которой президентский кортеж Владимира Путина едет в сторону Кремля с "мигалками" и на высокой скорости. При этом в пресс-службе Путина не анонсировали никаких неотложных мероприятий с участием президента.

Характерно, что 17 июля истекает срок действия черноморской мирной инициативы, которая регламентирует вывоз зерна из Украины. Владимир Путин неоднократно утверждал, что не видит поводов для пролонгации зерновой сделки.