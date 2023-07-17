Взрывы прогремели в Запорожье, Херсоне и Харьковской области

Ночью 17 июля лидер социального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опубликовал новый пост на своём Telegram-канале, где заявил, что находящимся под контролем армии Украины областном городе Запорожье раздаются взрывы, вызванные работой систем противовоздушной обороны ВСУ.

Издание "Страна" параллельно с этим сообщает, что в Харьковской области Украины тоже звучат взрывы. На фоне масштабной воздушной тревоги в украинском государстве репортёры информагентства "Общественное" также сообщило о взрывах в Херсоне.