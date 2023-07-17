МЧС предотвратили падение женщины с 24-го этажа здания в Минске

Сотрудники МЧС поднялись на балкон соседней комнаты и предотвратили падение женщины, которая родилась в 1993 году.
Также был развернут куб жизни на земле в случае необходимости. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.
Сотрудники МЧС поднялись на балкон соседней комнаты и предотвратили падение женщины, которая родилась в 1993 году.
Также был развернут куб жизни на земле в случае необходимости. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.
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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) заявил в интервью, что Украина не располагает необходимыми вооружениями для достижения успеха в контрнаступлении.