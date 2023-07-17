МЧС предотвратили падение женщины с 24-го этажа здания в Минске

05:45 2023-07-17

В Минске спасатели оперативно отреагировали на сообщение о женщине, находящейся на внешней части 24-го этажа жилого дома по ул. Левина, 9.

Сотрудники МЧС поднялись на балкон соседней комнаты и предотвратили падение женщины, которая родилась в 1993 году.

Также был развернут куб жизни на земле в случае необходимости. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.