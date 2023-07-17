Ученые зафиксировали на Солнце три мощные вспышки, как это отразится на землянах

Три сильные вспышки произошли на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Института прикладной геофизики имени академика Е.К.Федорова.

Первая вспышка зафиксирована 16-го июля в первой половине дня, две последующие - вечером того же дня. Согласно прогнозу ученых, 17-го июля тоже возможны вспышки класса Х.

По словам экспертов, на Земле вспышки на Солнце способны вызвать магнитные бури. Это может отразиться не только на самочувствии метеозависимых людей. Перед космической погодой может дрогнуть и техника.

К примеру, возможны сбои в работе энергосистем, перепады напряжения в промышленных сетях, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.