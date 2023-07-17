У жителей одной из деревень в Египте выявили симптомы неизвестного заболевания

Симптомы неизвестного пока что заболевания обнаружены у группы жителей деревни Эль-Аликат, которая расположена к югу от Каира, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Египта.

Как отмечается в сообщении, заболевшие жалуются на очень высокую температуру, у них также ломота в костях, рвота и головокружение.

У пациентов были взяты анализы, — уточняет ведомство.

По данным агентства, в этот населённый пункт власти Египта направили сразу 50 машин с медиками для обследования больных. Также на месте взяты пробы питьевой воды.