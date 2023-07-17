Кардиохирург Лео Бокерия рассказал о пользе красного вина перед сном

83-летний легендарный российский кардиолог Лео Бокерия ведет здоровый образ жизни и не жалуется на проблемы со здоровьем. Доктор рассказал, что помогает ему оставаться в форме в таком почтенном возрасте.

По его словам, надо умеренно ограничивать себя в пище: не отказывать себе в питании, однако и не злоупотреблять, превращая в культ. Леонид Антонович ратует за физкультуру, но не считает, что нужно заниматься им профессионально.

Надо стараться вставать и ложиться спать в одно и то же время. Сон должен длиться не меньше 8 часов. Это чрезвычайно важная составляющая. Также надо правильно питаться, в меру употреблять соль и сахар, больше есть овощей и фруктов. Но при этом не стоит сидеть на диетах, изнуряющих тело и дух, часто серьезно травмирующих человека, - поделился специалист.

Лео Бокерия подчеркнул: для поддержания здоровья важно отказаться от таких вредных привычек, как курение или алкоголь. Сам кардиохирург отказался даже от вина.

Профессор уверен, что заявления, будто бокал ежевечернего красного вина полезен для сердечно-сосудистой системы, вымысел.