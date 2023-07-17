Жительница Минска оформила кредит и перевела мошенникам 30 тысяч белорусских рублей

Жительница Минска, ставшая жертвой мошенников, обратилась в милицию, сообщает Белта со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Неизвестный позвонил потерпевшей на мобильный телефон, представившись сотрудником милиции. Он сообщил, что якобы преступники пытаются оформить на имя женщины кредит.

Минчанке порекомендовали скачать специальную программу для защиты своих финансов. Кроме того, согласно инструкции звонившего, ей было необходимо оформить в банке кредит и перечислить деньги на указанный счет.

Потерпевшая выполнила инструкции. После этого с ней связался другой мошенник, который назвал себя сотрудником Нацбанка. Женщина выполнила все его указания и лишилась без малого 30 тысяч рублй.

Оперативники Первомайского РУВД Минска провели проверку. Возбуждено уголовное дело