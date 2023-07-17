В Тихом океане спасли австралийца с собакой, который провел на воде больше трех месяцев без еды и воды

Моряк из Австралии Тим Шэддок вместе со своей собакой Беллой провели в Тихом океане несколько месяцев и были спасены, сообщает телеканал 9News.

Судно 51-летнего путешественника было повреждено штормом. Стихия настигла мужчину с собакой во время его плавания из Мексики во Французскую Полинезию. Около ста дней человек и животное дрейфовали по океану, ели сырую рыбу и пили дождевую воду.

В конечном итоге их обнаружили с помощью вертолета и эвакуировали.

Моряк и его питомец, как уточняется, чувствуют себя "стабильно и хорошо". Тим Шэддок, несмотря на испытания, в момент спасения выглядел здоровым и был в хорошем настроении.

По словам эксперта по выживанию в океане, профессора Майка Типтона, их спасение - результат удачи и навыков мужчины. Моряк знал, как ему и собаке защититься от жары и обезвоживания.