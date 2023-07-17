Пьяный могилевчанин справил при детях нужду и предложил посмотреть на его половой орган

Пьяный мужчина в Могилеве решил показать детям свой половой орган, перед этим публично справив нужду.
Как сообщает Могилевонлайн, 58-летний гражданин приехал к возлюбленной, но той дома не оказалось. Выйдя из подъезда дома, мужчина увидел на площадке ребят, которые играли в футбол, и решил к ним присоединиться.
Неожиданно мужчине приспичило, он стал справлять нужду посреди поля прямо на глазах у детей. А после этого вообще предложил мальчикам 8-9 лет пройти за ним, чтобы посмотреть на его половой орган.
Школьники убежали с поля и рассказали родителям о происшествии. Те вызвали милицию. Теперь неадеквату грозит уголовка за хулиганку.