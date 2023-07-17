За два выходных дня в Беларуси утонули 5 человек

Пять человек утонуло в Беларуси за минувшие выходные, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу МЧС.

16-го июля в 14.17 в МЧС поступило сообщение о том, что в озере Янковское возле деревни Янки Докшицкого района Витебской области тонет мужчина. Спасатели обнаружили и извлекли из воды утонувшего 56-летнего гражданина.

В этот же день около 15 часов поступили сведения об утонувшем в реке Неман мужчине. Трагедия произошла возле деревни Кривичи Ивьевского района Гродненской области. Сотрудники МЧС достали из воды утонувшего 52-летнего гражданина.

А в водоеме возле деревни Смалевщина Воложинского района Минской области утонул 29-летний мужчина. Сообщение об этом спасателям поступило в 16.18, его также обнаружили и извлекли из воды.

Около шести вечера 16-го июля аналогичная трагедия произошла в реке Лесная возле города Каменец Брестской области. Личность утонувшего устанавливается.

Двумя часами позже поступило сообщение об утонувшем мужчине 1976-го года рождения. Для него последним стал заплыв в реке Лужеснянка около агрогородка Мазолово Витебского района.